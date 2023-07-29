وزير البيئة يطلق الأحد حملة "نظّف بلدك"

أطلق وزير البيئة ناصر ياسين حملة تحت عنوان "نظّف بلدك" بالتعاون مع البلديات والجمعيات الاهلية، تبدأ من بيروت، وجاء في الدعوة:"لاقونا الأحد ٣٠ تموز الساعة ٨ صباحاً على الواجهة البحرية لبيروت من جهة خليج الزيتونة للاعلان عن حملة "نظف بلدك "التي تطلقها وزارة البيئة بالتعاون مع البلديات والجمعيات والمبادرات البيئية والاهلية لرفع الوعي البيئي ودعم البلديات في تنظيف مدنها وبلداتها وغاباتها".