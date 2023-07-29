وزارة التربية: نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة منتصف الأسبوع المقبل

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة ستصدر منتصف الأسبوع المقبل.



ونفى المكتب كل الشائعات التي تتناقلها وسائط التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، داعيا المرشحين والأهالي إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة والتي سوف تعلن من خلالها الوقت المحدد لإصدار النتائج قبل يوم من ذلك .