دوريات لأمن الدولة في مطاعم طرابلس ومحاضر ضبط بحق المخالفين

جالت دوريات من أمن الدولة في المطاعم في طرابلس، برفقة مندوب من وزارة الاقتصاد، وتمّ تسطير محاضر ضبط بحق المخالفة منها، بسبب قلة التعقيم أو من حيث التلاعب بالفواتير وسعر صرف الدولار.

في #طرابلس، إهمال في النّظافة والتّعقيم داخل مطابخ بعض المطاعم، وتلاعب في الفواتير وسعر صرف #الدولار، وأمن الدّولة تسطّر محاضر ضبطٍ بحقّ المخالفين..#المديريّة_العامّة_لأمن_الدّولة#Lebanese_State_Security pic.twitter.com/BpzVqQUaU8