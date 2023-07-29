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دريان استقبل غريو مودعة ورأى أن الجهد الدولي رهن التجاوب اللبناني
أخبار لبنان
2023-07-29 | 06:17
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دريان استقبل غريو مودعة ورأى أن الجهد الدولي رهن التجاوب اللبناني
تداول مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، مع سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو خلال زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامها الدبلوماسية في الشؤون اللبنانية وتعزيز التعاون بين البلدين.
وأشار المكتب الإعلامي في دار الفتوى الى ان "المفتي دريان اطلع من السفيرة غريو على المشاورات التي أجراها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان مع القيادات اللبنانية والتي كانت بناءة وجيدة. واكد المفتي خلال اللقاء ان المساعي التي يقوم بها الموفد الفرنسي للمساهمة في الخروج من الأزمة التي يعاني منها لبنان ينبغي أن تستمر للوصول الى حلول".
وقال البيان: "شدد المفتي على ان دول اللجنة الخماسية هي صمام أمان للبنان وجهودها بالبحث عن حلول للازمة الرئاسية نابع من حرصها على لبنان العربي الحر السيد المستقبل، وبشعبه الصابر والصامد على المعاناة التي يمر بها في الظروف المعيشية الصعبة التي تنتظر انتخاب رئيس جامع يتمتع بالمواصفات التي ينادي بها اللبنانيون لتكون منطلقا للحل".
وختم: "دعا المفتي القوى السياسية في لبنان الى التعاون مع اللجنة الخماسية والموفد الفرنسي والتجاوب مع المقترحات والمبادرات التي تقدم لهم للخروج من النفق المظلم الذي يسيطر على الوطن بشتى النواحي، ورأى أن الجهد الدولي هو رهن التجاوب اللبناني مع الطروحات التي تقدم للمحافظة على لبنان بانتخاب رئيس أولا ثم تشكيل حكومة وإجراء الإصلاحات، آملا أن تؤتي هذه الجهود ثمارها في القريب العاجل بتحقيق النجاح المطلوب لان الفشل يعود بالخسارة على لبنان واللبنانيين".
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