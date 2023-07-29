الجيش : طوافتان من نوع “PUMA” انطلقتا من مطار حامات لمؤازرة السلطات اليونانية في إطفاء حرائق

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي: "بتاريخ 29 /7 /2023، انطلقت طوافتان من نوع “PUMA” تابعتان للقوات الجوية من مطار حامات وعلى متنهما مجموعة قوامها ١٣ عنصرًا تضم ضباطًا ورتباء وفنيين، وتوجهتا إلى مطار عسكري في جزيرة رودوس-اليونان لتنفيذ مهمة مؤازرة السلطات اليونانية في إطفاء حرائق".