الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
27
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
27
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شيخ العقل زار المختارة... النائب جنبلاط: لوقف اضاعة الوقت في مسألة إنتخاب رئيس
أخبار لبنان
2023-07-29 | 10:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
شيخ العقل زار المختارة... النائب جنبلاط: لوقف اضاعة الوقت في مسألة إنتخاب رئيس
شيخ العقل: المختارة قلعة الجبل والوطن
زار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى اليوم قصر المختارة وكان في استقباله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط ونواب من اللقاء، لتقديم التهنئة له بالانتخابات الحزبية الاخيرة، وذلك على رأس وفد كبير ضم: المجلس المذهبي ومشايخ وفاعليات ورئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليًا القاضي فيصل ناصر الدين وقضاة المذهب الى جانب رؤوساء اللجان واعضاء من المجلس المذهبي ومسؤولين في مديريتي المجلس ومشيخة العقل والمستشارين، بحضور النواب: هادي ابو الحسن، بلال عبدالله، فيصل الصايغ ووائل ابو فاعور ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
وتوجّه شيخ العقل بكلمة الى النائب تيمور جنبلاط، قائلا: "نحيّيك ونشد على يديك ونقف معكم في ما تتحملونه من مهام وما ينتظركم من مسؤوليات جسام. نحيّيك ونحن نزورك اليوم ورفاقنا في المجلس المذهبي وأصحاب السماحة والفضيلة القضاة وهذا الجمع المبارِك من المشايخ الأفاضل والأصدقاء، ونقول لك ولوليد بك إنَّ المختارة مُصانةٌ والحمدُلله، بما لها من تاريخٍ عريق وأيادٍ بيضاءَ ومواقفَ مشرِّفة، وإننا معها، كما هي معنا، أمسِ واليومَ وغداً بإذن الله، فالمختارة قلعة الجبل والوطن، وواحة العطاء والإنسانية، وميدان البطولة والعنفوان. المختارة الزعامة الوطنية، والقيادة المعروفية، المختارة التاريخ والتراث والرسالة.. لا تشيخ ولا تبوخ… تماماً كما الأرزُ وكما السنديان، ولا تباع وتشترى تماماً كما الشرفُ وكما الهوية، هي المرجع والموئل والملاذ لأبناء الجبل والوطن في أيام المحن والمواجهات كما في أيام السلم والمصالحات.. من الزعامة الأولى حتى اليوم، ومن الشيخ علي جنبلاط إلى الشيخ بشير والشيخ قاسم وسعيد بك وما تميَّزوا به من مواقف الشموخ والتضحية والذود عن الجبل، وإلى من قَبلهم ومن بعدهم، إلى كمال بك جنبلاط بفكره التقدمي العرفاني والإنساني، وإلى وليد بك جنبلاط القائد التاريخيّ الفذ والمعطاء، بطل الزمنين والساحتين، زمن الحرب وزمن السلم، ساحة المواجهة وساحة الحوار، وإليكم اليومَ يا تيمور بك، في ظل قيادة الأب الزعيم وبما لديكم من معرفة وأناة وهمة ونشاط، وبما تتمتعون به من سماتٍ ذاتيّة ومن صفاتٍ قيادية، وبما في حزبكم من روح تقدمية حيّة ومن خبرةٍ عالية ورؤيةٍ وطنيّة، وما فيه من حكمة الكبار ومن اندفاع وحيوية الشباب".
جنبلاط
وقد رحب النائب جنبلاط بسماحة شيخ العقل منوها بالدور الذي يقوم به، كما رحب بالمشايخ والقضاة وأعضاء المجلس المذهبي، شاكرا "للجهد الذي يبذلونه من اجل تعزيز الدور المؤسساتي للمجلس والحضور الوطني للطائفة على المستويات كافة وحفظ موقع ابنائها".
كما شكر "للدور الاجتماعي الذي تقوم به مشيخة العقل والمجلس المذهبي، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والقاسية على الصعد الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، التي تتطلب تضافر جهود المخلصين من كآفة النواحي".
وفي المجال السياسي، كرر النائب جنبلاط دعوته الى وقف اضاعة الوقت في مسألة إنتخاب رئيس للجمهورية وتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان لتسيير امور الدولة المالية، بعيدا من المناكفات".
أخبار لبنان
سامي ابي المنى
المختارة
تيمور جنبلاط
التالي
أسرار الصحف 29-07-2023
باسيل: لن نقبل أن يفرض علينا أحد رئيسًا رغمًا عن خيارنا وقناعتنا ووجداننا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-06-25
البخاري يهنىء تيمور جنبلاط: علاقة تاريخية بين المملكة والمختارة
أخبار لبنان
2023-06-25
البخاري يهنىء تيمور جنبلاط: علاقة تاريخية بين المملكة والمختارة
0
أخبار لبنان
2023-07-25
تيمور جنبلاط أمام لودريان: التمسك بالحوار بلا شروط مسبقة
أخبار لبنان
2023-07-25
تيمور جنبلاط أمام لودريان: التمسك بالحوار بلا شروط مسبقة
0
خبر عاجل
2023-07-25
لقاء يجمع في هذه الاثناء النائب تيمور جنبلاط بلودريان في قصر الصنوبر
خبر عاجل
2023-07-25
لقاء يجمع في هذه الاثناء النائب تيمور جنبلاط بلودريان في قصر الصنوبر
0
أخبار لبنان
2023-07-25
تيمور جنبلاط عرض مع السفير القطري التطورات
أخبار لبنان
2023-07-25
تيمور جنبلاط عرض مع السفير القطري التطورات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:10
قتيل وجرحى في حادث سير بين باص لنقل الركاب وسيارة على الطريق البحرية في كفرعبيدا
أخبار لبنان
14:10
قتيل وجرحى في حادث سير بين باص لنقل الركاب وسيارة على الطريق البحرية في كفرعبيدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
فن الغرافيتي "بنص جونية"
تقارير نشرة الاخبار
13:35
فن الغرافيتي "بنص جونية"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أهلا بهالطلة من جبل الفوار
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أهلا بهالطلة من جبل الفوار
0
خبر عاجل
12:53
مصادر في "المالية" للـLBCI: الخليل بصدد التحضير لتنفيذ قرار القاضي عيراني بخصوص تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدته "ألفاريز أند مارسال"
خبر عاجل
12:53
مصادر في "المالية" للـLBCI: الخليل بصدد التحضير لتنفيذ قرار القاضي عيراني بخصوص تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدته "ألفاريز أند مارسال"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-07-28
أقاما علاقة على متن باص عام للركاب... ووُثقت لحظتهما الحميمة بكاميرا مشاهد مصدوم!
منوعات
2023-07-28
أقاما علاقة على متن باص عام للركاب... ووُثقت لحظتهما الحميمة بكاميرا مشاهد مصدوم!
0
أمن وقضاء
2023-06-23
العثور على جثة فتاة سورية داخل بئر في اللويزة
أمن وقضاء
2023-06-23
العثور على جثة فتاة سورية داخل بئر في اللويزة
0
منوعات
2023-07-28
اغتصبها ثلاثة رجال ثم تركوها ملقاة في الشارع... حادثة مروعة في انكلترا وهذا مصير الضحية!
منوعات
2023-07-28
اغتصبها ثلاثة رجال ثم تركوها ملقاة في الشارع... حادثة مروعة في انكلترا وهذا مصير الضحية!
0
فنّ
2023-07-28
صراخ شاكيرا يعلو في مقطع فيديو... جرذ يقتحم موقع تصوير أغنيتها الجديدة ويثير الذعر!
فنّ
2023-07-28
صراخ شاكيرا يعلو في مقطع فيديو... جرذ يقتحم موقع تصوير أغنيتها الجديدة ويثير الذعر!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
انتقال أهم نجوم كرة القدم الأوروبية الى الدوري السعودي يتواصل...
تقارير نشرة الاخبار
13:48
انتقال أهم نجوم كرة القدم الأوروبية الى الدوري السعودي يتواصل...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
وجوه جديدة انضمت الى منتخب لبنان لكرة السلة ومنها مساعد المدرب... فمن هو فيكتور يانكيتيك؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
وجوه جديدة انضمت الى منتخب لبنان لكرة السلة ومنها مساعد المدرب... فمن هو فيكتور يانكيتيك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
فن الغرافيتي "بنص جونية"
تقارير نشرة الاخبار
13:35
فن الغرافيتي "بنص جونية"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أهلا بهالطلة من جبل الفوار
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أهلا بهالطلة من جبل الفوار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
"شمس الأغنية اللبنانية" تضيء ليل جرش
تقارير نشرة الاخبار
13:32
"شمس الأغنية اللبنانية" تضيء ليل جرش
0
تقارير نشرة الاخبار
12:51
للبنان نصيب كبير في مهرجانات جرش الدولية... فماذا في المشهد بين الأمس واليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
12:51
للبنان نصيب كبير في مهرجانات جرش الدولية... فماذا في المشهد بين الأمس واليوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
12:50
العاشر من محرم... عادات وتقاليد وعبر
تقارير نشرة الاخبار
12:50
العاشر من محرم... عادات وتقاليد وعبر
0
تقارير نشرة الاخبار
12:49
أبو فاعور: الحزب التقدمي الإشتراكي لن يسير في أي خطة نهوض إقتصادي لا تعيد أموال المودعين
تقارير نشرة الاخبار
12:49
أبو فاعور: الحزب التقدمي الإشتراكي لن يسير في أي خطة نهوض إقتصادي لا تعيد أموال المودعين
0
تقارير نشرة الاخبار
12:48
رياض سلامة-الجزء الثالث: الأزمة العالمية والحظ الحلو
تقارير نشرة الاخبار
12:48
رياض سلامة-الجزء الثالث: الأزمة العالمية والحظ الحلو
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:58
دخلت والدته إلى المرحاض ثم حلت الكارثة... إبن الـ4 سنوات غرق في البركة!
منوعات
15:58
دخلت والدته إلى المرحاض ثم حلت الكارثة... إبن الـ4 سنوات غرق في البركة!
2
منوعات
04:01
بعد تناول نسبة عالية من الكوكايين... ابن الـ5 سنوات يقتل شقيقه الصغير!
منوعات
04:01
بعد تناول نسبة عالية من الكوكايين... ابن الـ5 سنوات يقتل شقيقه الصغير!
3
منوعات
16:40
عثروا على قضيب حديدي بالقرب من جثتها... قتلها ابن عمها بعد أن رفض أهلها زواجه منها!
منوعات
16:40
عثروا على قضيب حديدي بالقرب من جثتها... قتلها ابن عمها بعد أن رفض أهلها زواجه منها!
4
خبر عاجل
04:16
نصرالله: على الحكومة أن تتحمّل المسؤولية تجاه الناس مهما كانت الصّعوبات ولا يجوز تعطيل مجلس النواب وبالحدّ الأدنى يجب البتّ بالتشريعات الضروريّة
خبر عاجل
04:16
نصرالله: على الحكومة أن تتحمّل المسؤولية تجاه الناس مهما كانت الصّعوبات ولا يجوز تعطيل مجلس النواب وبالحدّ الأدنى يجب البتّ بالتشريعات الضروريّة
5
خبر عاجل
12:53
مصادر في "المالية" للـLBCI: الخليل بصدد التحضير لتنفيذ قرار القاضي عيراني بخصوص تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدته "ألفاريز أند مارسال"
خبر عاجل
12:53
مصادر في "المالية" للـLBCI: الخليل بصدد التحضير لتنفيذ قرار القاضي عيراني بخصوص تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدته "ألفاريز أند مارسال"
6
منوعات
04:40
الأمل موجود... العثور على فتاة فقدت منذ ما يقارب الـ4 سنوات!
منوعات
04:40
الأمل موجود... العثور على فتاة فقدت منذ ما يقارب الـ4 سنوات!
7
علوم وتكنولوجيا
17:01
يعود إلى "مرحلة الطفولة" 10 مرات في السنة... إكتشاف مخلوق يعيش إلى الأبد؟!
علوم وتكنولوجيا
17:01
يعود إلى "مرحلة الطفولة" 10 مرات في السنة... إكتشاف مخلوق يعيش إلى الأبد؟!
8
أخبار لبنان
02:44
الكتل الحارّة تتراجع..ماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
أخبار لبنان
02:44
الكتل الحارّة تتراجع..ماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More