قتيل وجرحى في حادث سير بين باص لنقل الركاب وسيارة على الطريق البحرية في كفرعبيدا

سقط قتيل وأصيب أشخاص عدة بجروح بحادث سير وقع بين باص لنقل الركاب وسيارة سياحية على الطريق البحرية في كفرعبيدا.



وعلى الفور، هرعت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني الى المكان وعملت على نقل جثة القتيل والجرحى ونقلهم الى المستشفيات. وتشهد الطريق البحرية زحمة سير خانقة في المحلة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.