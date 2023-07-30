4 جرحى جراء حادث سير على اوتوستراد جونية

نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٨:٣٠ من تاريخ اليوم، ثلاثة جرحى إلى مستشفى السان جون اصيبوا جراء تعرضهم لحادث سير وقع على اوتوستراد جونية - كسروان. فيما تولت جهات أخرى نقل جريح رابع الى المستشفى للمعالجة، بحسب ما أفادت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها على تويتر.