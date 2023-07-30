4 جرحى جراء حادث سير على اوتوستراد جونية

أربعة جرحى جراء حادث سير على اوتوستراد جونية.
نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٨:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٧/٣٠ ثلاثة جرحى إلى مستشفى السان جون اصيبوا جراء تعرضهم لحادث سير وقع على اوتوستراد جونية-كسروان.
فيما تولت جهات اخرى نقل جريحٍ رابع الى المستشفى للمعالجة. pic.twitter.com/agGcdKyflO
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) July 30, 2023
أربعة جرحى جراء حادث سير على اوتوستراد جونية.
نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٨:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٧/٣٠ ثلاثة جرحى إلى مستشفى السان جون اصيبوا جراء تعرضهم لحادث سير وقع على اوتوستراد جونية-كسروان.
فيما تولت جهات اخرى نقل جريحٍ رابع الى المستشفى للمعالجة. pic.twitter.com/agGcdKyflO