باسيل: لنا الشرف بأن نقوم بمعركة حقيقية لتطبيق اللامركزية

جدد رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل طرحه للنقاط المطلوبة من قبل التيار وتكتل لبنان القوي للقبول بمرشح لرئاسة الجمهورية.



وقال: "لنا الشرف بأن نقوم بمعركة حقيقية لتطبيق اللامركزية".