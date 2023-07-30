زياد بارود للـLBCI: الوقت حان لإقرار اللامركزية

زياد بارود للـLBCI: طرح اللامركزية مفيد جدا للتذكير بأنها اصلاح

رأى الوزير السابق زياد بارود أن طرح اللامركزية اليوم يؤكد أنها اصلاح ضروري لأنه يتم ادخلاه بتسوية ما.



وأوضح في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أنه "بمجرد طرح اللامركزية وكأنها جزء من حلّ أو جزء من هذه السلّة التي تطرح بموازاة رئاسة الجمهورية يعني أن هذا موضوع أساسي وتأسيسي للبلد كما أنه ميثاقي".



واعتبر بارود أن طرح اللامركزية مفيد جدا للتذكير بأنها اصلاح.



وقال: "للأسف يضعون اللامركزية في سلة لها علاقة بتسوية، ويمكن أن يكون هذا الأمر ايجابيا اذا تمّ اقرار اللامركزية".



وأضاف بارود: "اللامركزية التي نطالب بها منذ 3 عقود، حان الوقت لإقرارها وحان الوقت لتكون واحدة من الإصلاحات الضرورية جدا". لكنّه شدّد في المقابل على أن اللامركزية من دون مال لا تعني شيئا.