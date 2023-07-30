عودة في ذكرى 4 آب: هل هذه هي العدالة؟ وإلى متى سيبقى شعب لبنان شعوبًا؟

عودة في ذكرى 4 آب: هل هذه هي العدالة؟ وإلى متى سيبقى شعب لبنان شعوبًا؟

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة القداس الإلهي في كاتدرائية القديس جاورجيوس، وأقام خلال القداس جنازًا لراحة نفس ضحايا إنفجار 4 آب.



وفي عظته، أشار عودة إلى أنه "في بلدنا كل جماعة تضع ثقتها في مكان محدد، إِلا في المكان المناسـب، ولا نجد إنتماءً واضحًا للبنان، وطنًا واحدًا لشعب واحد، يحميه جيش واحد يجمع الكل تحت راية الوطن الواحد."



ورأى أن "كل جماعة تخاف غيرها الذي هو شريكها في الوطن، وبلدنا تشرذم بسبب غياب المحبة وعدم الإعتراف بالآخر المختلف والتواصل معه خوفًا منه."



وسأل: "إلى متى سيبقى شعب لبنان شعوبًا؟ إلى متى سيبقى لبنان تحت وطأة الإختلافات والإنقسامات والتباين في الآراء؟"



وأكد عودة أن الرابع من آب 2020 ذكرى لن تغيب عن وجدان أي لبناني أينما حل وستبقى هذه الذكرى شوكة تنخز ضمائر المسؤولين عنها الذين سببوها والذين علموا بإمكانية حدوثها ولم يمنعوها والذين لم يتحركوا بعد وقوعها والذين وعدونا بإنجاز التحقيق في أسرع وقت.



وفي السياق، سأل: ""هل هذه هي العدالة التي يطمح إليها كل إنسان؟ هل هكذا تعالج جريمة بحجـم عاصمة؟ كيف يشعـر المواطن بالأمان بلا قضاء عادل وبلا محاسبة المجرمين؟ هل يجوز أن تمر بلا محاسبة جريمة دمرت العاصمة وأصابت الآلاف؟ حيث لا محاسبة لا أمان ولا إنضباط ولا إستقرار."



