مستشفى رفيق الحريري يعلن تأمين مستلزمات غسيل الكلى: دورة العمل تعود إلى طبيعتها ابتداء من صباح غد

مستشفى رفيق الحريري يعلن تأمين مستلزمات غسيل الكلى كاملة

أعلنت إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيان، أنه "بعد الجهود المضنية التي بذلتها بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، من أجل تحقيق الأمان الصحي لجميع اللبنانيين من دون استثناء، استطاعت تأمين مستلزمات غسيل الكلى كاملة، وستتسلم البضاعة غدا. وعليه فإن دورة العمل في وحدة غسيل الكلى تعود إلى طبيعتها ابتداء من صباح الإثنين".