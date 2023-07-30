عون: سننتصر لأن لدينا الإرادة ولأن الحرامي يهرب أمام من يريد أن يمسكه

عون: سننتصر لأن لدينا الإرادة ولأن الحرامي يهرب أمام من يريد أن يمسكه

أكد الرئيس السابق العماد ميشال عون أنه كشف كل شيء وظهر الحرامية أمام العالم أنهم يحمون بعضهم.



وقال عون أمام مخيم شبابي: "إننا سننتصر لأن لدينا الإرادة ولأن الحرامي يهرب أمام من يريد أن يمسكه."