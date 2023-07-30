جلسة لمجلس الوزراء غدا لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية أن مجلس الوزراء يعقد في الساعة الرابعة من بعد ظهر الإثنين جلسة في السراي الكبير لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023.