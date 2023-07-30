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المقدح لـ الأحد مع ماريو: ما حصل اليوم لا يشكل خطرا على المخيّم ولا على المحيط

المقدح لـ الأحد مع ماريو: ما حصل اليوم لا يشكل خطرا على المخيّم ولا على المحيط



اعلن قيادي في حركة فتح منير المقدح أن "التواصل مع الجيش قائم ومستمر وقرار حركة فتح هو وقف اطلاق النار ومن ثمّ تشكيل لجنة تحقيق في الاغتيال"، لافتاً الى أن "ما حصل اليوم لا يشكل خطرا على المخيّم ولا على المحيط".



وقال المقدح في حديث لبرنامج "الأحد مع ماريو" إن "الجهود مستمرة لوقف اطلاق النار وتم سحب المسلحين ونعمل على الأمور للوصول الى وقف شامل لاطلاق النار في المخيم قبل الصباح وهذا هو التوجه".



وأوضح أن "عصبة الأنصار تعمل الى جانب القوى الفلسطينية لوقف اطلاق النار".