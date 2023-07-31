جعجع: مستمرون في المواجهة السلمية الديمقراطية السياسية وفي النضال الى حين إيصال الرئيس الملائم إلى بعبدا

جعجع: لم يعد مسموحاً تدوير الزوايا أو المسايرة

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أننا "نخوض، اليوم، مواجهة مصيريّة في مجابهة مشروع محور الممانعة المهيمن على الدولة"، لافتاً إلى أن "هذا المحور لا يشبه لبناننا الذي نريده جمهورية قوية تتمتع بدولة فعلية، سيادتها مصانة وقرارها في يدها، جلّ ما يهمها، مصالحها الوطنيّة ومستقبل أبنائها، لذا لا مكان للرماديّة في هذه المواجهة باعتبار أنه لا يمكن لأحد منا الوقوف متفرجاً عندما يكون مستقبله ومستقبل أولاده في خطر".



كلام جعجع جاء خلال لقائه وفد الانتشار في حزب "القوّات اللبنانيّة" في معراب.



واذ جدّد جعجع تأكيد وجوب الابتعاد عن لغة التعميم وتجهيل الفاعل، دعا إلى ضرورة "وضع إصبعنا على الجرح وتحديد المسؤولين عن انهيار لبنان بأسمائهم، ولا سيما في مسألة الإنتخابات الرئاسية".



وقال: "في هذا السياق، لا بدّ من الإشارة إلى بعض المقالات الصحافية التي تعتمد مفهوم التعميم فـ"تخلط الحابل بالنابل" وتُجهّل الفاعل في تعطيل هذا الاستحقاق، كما نسمع عن بعض المرجعيات، ما ترّدده حول تقاعس النواب في تحمّل مسؤولياتهم، وهذا منطق غير مقبول، باعتبار أنه من المفترض أن تسمّي من هم النواب الذين يتقاعسون ولا يقومون بواجباتهم، فنواب المعارضة لم يتخلفوا عن حضور أي جلسة رئاسية وبعضهم كان له مرشّح منذ الجلسة الأولى، كما أنهم لم ينسحبوا من أي جلسة، فيما هناك نواب ينسحبون فور انتهاء الدورة الاولى، وفي بعض الأحيان فور الإدلاء بأصواتهم في الدورة الأولى، من دون انتظار النتائج، بهدف تطيير النصاب وتعطيل الانتخابات".



وأضاف: "انطلاقاً من هنا، نشدّد على أن من أوصلنا إلى هذه الأزمة المتفاقمة هو محور الممانعة، بعد أن وضع يده على السلطة في السنوات الماضية، وهو يتألف من فصيلين أساسيّين: الاول "حزب الله" ومن يشببه، والذين "بطبيعتهم" لديهم مقاربة للأمور "لا دولاتيّة" ولا يجدون أنفسهم من ضمن الدولة، إلا أنه في الوقت عينه، يريدون وضع يدهم عليها لإستنزافها واستخدامها خدمة لمشروعهم، لأن القضية والأولويات بالنسبة لهم لا علاقة لها، من قريب ولا من بعيد، بمعاناة المواطن اللبناني، فلا صوت يعلو فوق صوت معركة "حزب الله" حتى لو مات آخر لبناني من الجوع على قارعة الطريق. أما الفصيل الآخر، فهو "التيار الوطني الحر" ومن يشبهه، وهؤلاء لا يهمهم سوى تحقيق مصالحهم الخاصة ومكاسبهم الضيقة على حساب الدولة ومواطنيها".



واذ أكد أن "المواجهة طويلة، وصمود الناس محوري وأساسي فيها"، دعا جعجع الإنتشار إلى المساعدة في تأمين مقوّمات الصمود من خلال دعم أكبر عدد ممكن من اللبنانيين.



وقال: "نحن مستمرون في المواجهة السلميّة الديمقراطيّة السياسيّة وفي النضال، الى حين إيصال الرئيس الملائم إلى بعبدا وبالتالي ولادة لبنان الذي نحلم به، إذ لم يعد مسموحاً تدوير الزوايا او المسايرة في خضم هذه الأوضاع المتردية".