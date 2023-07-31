دريان وجه نداء الى المتقاتلين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة

دريان: لتوحيد البندقية الفلسطينية بوجه العدو الإسرائيلي

أطلق مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان نداء الى المتقاتلين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة بوقف التقاتل فورا. وقال: "لا يجوز شرعا ما يجري من قتال الإخوة مهما كان السبب، ينبغي المحافظة على أمن الناس وأرواحهم، وقضيتنا كانت وستبقى فلسطين وقدسها وأهلها".



ولهذه الغاية، أجرى دريان اتصالا بالسفير الفلسطيني لدى لبنان اشرف دبور، مؤكدا له تضامنه الكامل مع وحدة الشعب الفلسطيني وعدم إتاحة الفرصة للتدخل بالشأن الفلسطيني". ودعا "الفصائل الفلسطينية الى توحيد البندقية الفلسطينية بوجه العدو الإسرائيلي المحتل لأرض فلسطين، وأي قتال بين الإخوة الفلسطينيين هو قتال عبثي يسيء الى الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وتاريخها النضالي، والى الشهداء الذين سقطوا في سبيل القضية الأم".



ودعا المفتي دريان الى الاحتكام الى القضاء المختص ووضع حد للفتنة التي لا يستفيد منها إلا "العدو الصهيوني".



ومن جهة أخرى، هنأ المفتي دريان الجيش اللبناني بعيده وبمناقبيته ودوره وقيادته الحكيمة في حفظ الأمن. وأشاد بـ"البطولات والتضحيات التي يقوم بها للمحافظة استقرار الوطن".