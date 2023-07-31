"البيئة" تنهي دراسة تقرير تقييم الأثر البيئي العائد لمشروع استكشاف النفط والغاز في الرقعة ٩

أنهت وزارة البيئة دراستها لتقرير تقييم الأثر البيئي العائد لمشروع استكشاف النفط والغاز في الرقعة ٩ (قانا ٣١-١) في المياه البحرية اللبنانية والتي تقدمت به وزارة الطاقة والمياه في ١٧ تموز الحالي، والذي أخذ بعين الاعتبار اراء المشاركين في جلستين عامتين في ٣١ ايار الماضي في بيروت و١ حزيران الماضي في صور.



وارسل وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين الى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض تقرير اللجنة الفنية المتضمن ١٦ صفحة من الملاحظات الواجب الإجابة عليها واعادتها الى وزارة البيئة لمراجعتها حسب الاصول للاستحصال على الموافقة النهائية للبدء بعمليات الاستكشاف.