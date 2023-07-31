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دريان استقبل وفدا من حركة "التجدد للوطن"... عربيد: أودعناه الورقة السياسية الأولى الصادرة عن الحركة
أخبار لبنان
2023-07-31 | 07:01
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دريان استقبل وفدا من حركة "التجدد للوطن"... عربيد: أودعناه الورقة السياسية الأولى الصادرة عن الحركة
عربيد: الأيام صعبة بالطبع إنما يبقى الأمل بالتلاقي وبالعمل التشاركي
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من حركة "التجدد للوطن" برئاسة شارل عربيد الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا بلقاء سماحة المفتي، وأودعناه الورقة السياسية الأولى الصادرة عن التجدد للوطن، والتي تؤكد الثوابت اللبنانية، ونحن بهذه الدار لا نستطيع إلا أن نتكلم عن العيش المشترك، وعن لبنان المعتدل، وعن التلاقي بين كل الطوائف، ونحن كتجدد للوطن سنكون دائماً إلى جانب سماحته لنستطيع التواصل ونكبر مساحة الحوار بين اللبنانيين".
وأضاف: "الأيام صعبة بالطبع، الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، إنما يبقى الأمل بالتلاقي وبالعمل التشاركي وبالتفكير سوياً للبنان أفضل لا بد أن نصل لحلول وإن شاء الله نستمر بالعمل على هذه الحلول".
أخبار لبنان
دريان
دار الفتوى
شارل عربيد
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