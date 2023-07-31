لجنة المال والموازنة أقرت قانون الصندوق السيادي اللبناني للنفط والغاز وكنعان يشرح تفاصيله في مؤتمر صحافي الأربعاء

لجنة المال والموازنة أقرت قانون الصندوق السيادي اللبناني للنفط والغاز وكنعان يشرح تفاصيله في مؤتمر صحافي الأربعاء

أقرت لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم قانون الصندوق السيادي اللبناني للنفط والغاز.



وسيعقد النائب ابراهيم كنعان مؤتمرًا صحافيًا الساعة ١١ من قبل ظهر الأربعاء ٢ آب في مجلس النواب لشرح تفاصيله.