المديرية العامة للشؤون العقارية: مواعيد فتح عدد من المراكز في الشمال في خلال شهر آب ومطلع أيلول

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية عن مواعيد فتح عدد من مراكزها في الشمال أمام المواطنين في خلال شهر آب ومطلع أيلول وفق التوزيع الآتي:- مكتب الكورة، كل إثنين وثلاثاء من كل أسبوع في التواريخ التالية: 7-8-14-15-21-22-28 آب وفي 2-9 أيلول.- مكتب البترون، كل أربعاء وخميس من كل أسبوع في التواريخ التالية: 2-3-9-10-16-17-23-24-30-31 من آب.- مكتب بشري، كل إثنين في التواريخ التالية: 7-14-21-28 آب.- مكتب زغرتا، كل ثلاثاء وخميس في التواريخ التالية: 3-8-10-15-17-22-24-29-31 آب.أما بخصوص المراجعات بشأن الإفادات العقارية وسندات التمليك، فتتم في أمانة السجل العقاري في الكورة كل يوم خميس طيلة شهر آب.