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مخزومي بعد لقائه دريان: مصرف لبنان صرف أموال الناس تحت غطاء الدعم والصيرفة

أخبار لبنان
2023-07-31 | 07:40
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مخزومي بعد لقائه دريان: مصرف لبنان صرف أموال الناس تحت غطاء الدعم والصيرفة
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مخزومي بعد لقائه دريان: مصرف لبنان صرف أموال الناس تحت غطاء الدعم والصيرفة

بحث مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مع رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، في أوضاع البلد ، وخصوصا التطورات المتصلة بمصرف لبنان، مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، وتسلم نائبه الأول الحاكمية".

وعن خطة الطوارئ التي أعلن عنها نواب الحاكم الأربعة، تمنى مخزومي لو "أنهم قدموها مع بداية الأزمة ورفعوا الصوت عاليا لتطبيقها"، معتبرا أنها ستكون جيدة إذا ما كانت مرتبطة بالإصلاحات وبالمنصة التي طالب بها صندوق النقد الدولي".

أضاف:" أن هؤلاء النواب جرى تعيينهم عام 2020 أي أنهم دخلوا اللعبة وهم على دراية بحيثياتها"، متمنيا عليهم "تحمل المسؤوليات التي وافقوا عليها منذ 3 سنوات فالوضع لم يعد يحتمل المزيد من الفساد وسوء الإدارة".

وإذ لفت مخزومي إلى "مشروع القانون الذي سيطرحه رئيس الحكومة والهادف إلى إقراض مصرف لبنان مبلغا ماليا يصرف من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان"، أشار إلى أن "هذا الاحتياط قد انخفض من 32 مليار دولار عام 2019 إلى 9 مليارات دولار اليوم، علما ىأن الاحتياط الالزامي يجب أن يتراوح بين 11 و12 مليار دولار". وقال "إن مصرف لبنان صرف أموال الناس تحت غطاء الدعم والصيرفة".

وفي هذا الإطار، استغرب مخزومي "كيف يمكن لرئيس حكومة تصريف الأعمال أن يمرر مشروع قانون من شأنه التشريع لاستنزاف الاحتياط الإلزامي للمصرف المركزي واستنزاف المزيد من أموال المودعين"، معتبرا" أن هذا سوء إدارة لأموال اللبنانيين".

وتابع : "لقد مر 17 شهرا على توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في 7 نيسان 2022 ولم يجر تمرير إصلاح واحد إلى اليوم". وقال :"إن الحديث عن عقد جلسة تشريعية لمد اليد إلى أموال المودعين غير مقبول"، مشددا على أنه "من الأجدى أن يجتمع النواب لانتخاب رئيس للجمهورية".

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