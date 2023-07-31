غريو تودّع لبنان...

نشرت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، رسالة وداع مع مغادرتها لبنان، قائلة: "أغادر اليوم لبنان الذي أصبح عزيزا على قلبي"، مضيفة "لن أنسى نقاشنا وبحثنا المشترك ، والمتقد احيانا، عن حلول التحديات التي تنهال عليكم".