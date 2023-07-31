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الـ LBCI تحصل على مشروع قانون الحكومة الذي يجيز الاقتراض بالعملات الاجنبية من المصرف المركزي
أخبار لبنان
2023-07-31 | 10:10
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الـ LBCI تحصل على مشروع قانون الحكومة الذي يجيز الاقتراض بالعملات الاجنبية من المصرف المركزي
اعدت الحكومة مشروع القانون المعجل الحاضر الاجازة لها الاقتراض من المصرف المركزي بمبلغ محدد وبمدة محددة مع اجراء رقابة فعالة على علاقة الحكومة بالمركزي وارساء شفافية تتعلق بالصرف من الحكومة واعادة الاموال المقترضة سواء من ايرادات الدولة التي تعمل الحكومة على زيادتها او من خلال تدخل مصرف لبنان في الاسواق شاريا وبائعا للعملات الاجنبية وفقا للمادة 75 و 83 من قانون النقد والتسليف،على ان يتزامن استعمال القرض مع اقرار القوانين الاصلاحية لاسيما الكابيتال كونترول واعادة التوازن المالي واعادة هيكلة المصارف واقرار الموازنة، على ان تحيل الحكومة هذا المشروع الى المجلس النيابي ليتم اقراره، وتطلع الحكومة شهريا المجلس النيابي على تفاصيل انفاق القرض.
وحصلت الـ LBCI على مشروع قانون الحكومة الذي يرمي الى الاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية ومن التوظيفات الالزامية لدى مصرف لبنان ضمن الشروط التالية:
- ان يكون القرض لمرة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة
- ان تحد الحكومة من احتياجاتها للاموال من المركزي وتحسن ايراداتها من خلال تفعيل الجباية وتحصيل الاموال
- الا تستعمل الحكومة القرض الحاضر الا في حالات الضرورة ولاسيما منح الاستقرار المعيشي لموظفي القطاع العام
- والفئات الأكثر هشاشة وتوفير الدواء واحتياجات الاجهزة العسكرية والامنية
- تدخل المركزي في سوق القطع للحفاظ على الاستقرار النقدي
- اعادة الاموال خلال ١٨ شهرا وذلك من مداخيل الدولة او من تدخل المركزي شاريا وبائعا للعملات الاجنبية
- يحق للمركزي تعليق القرض في حال تبين عدم الالتزام باقرار القوانين الاصلاحية وخطة الحكومة
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