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ميقاتي: لا نقبل إستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية ... ودعوت منصوري اليوم لهذا السبب

أخبار لبنان
2023-07-31 | 10:19
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ميقاتي: لا نقبل إستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية ... ودعوت منصوري اليوم لهذا السبب
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ميقاتي: لا نقبل إستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية ... ودعوت منصوري اليوم لهذا السبب
أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أنهم يتابعون مع الجيش والقوى الامنية موضوع الاشتباكات الدائرة في مخيم عين ويسعون لوقف هذه الاشتباكات، مشددا "أننا لا نقبل إستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين، وبشكل خاص ابناء صيدا". 

وشدد ميقاتي، في مستهل جلسة مجلس الوزراء على أن الجيش يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة، وما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة، مؤكدا أنه على كل مقيم على الاراضي اللبنانية أن يحترم تحترم السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة.  

وفي سياق آخر، أوضح رئيس حكومة تصريف الاعمال أنه في قانون النقد والتسليف هناك مواد تسبق اخرى، والقانون يقول إنه في حال شغور منصب حاكم مصرف لبنان يتم تعيين حاكم جديد، وبموجب الترتيب الوارد في قانون النقد والتسليف "دعوت الى الجلسة للتشاور في الاوضاع النقدية والمالية". 

وتابع بالقول:"منذ بدء الحديث عن الموضوع كنت اقول اننا لا نقبل بحصول شرخ ولكن هناك اولويات من الضروري اخذها بالاعتبار حسب تسلسل المواد في قانون النقد والتسليف. ولما تعذر تعيين حاكم جديد ، اجريت مباحثات طويلة مع نواب الحاكم وخاصة مع النائب الاول وسيم منصوري، الذي، حسب القانون هو الذي سيتولى منصب حاكمية مصرف لبنان". 

وقال:" دعوت منصوري اليوم لحضور الجلسة ليعرض لمجلس الوزراء الافكار التي يريد مناقشتها ويطالب بها، وفي رأيي ان ما يطلبه يتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الاصلاحية التي ارسلناها الى مجلس النواب. وهو يطلب اقرار تشريع يجيز للحكومة الاقتراض بالعملة الاجنبية من مصرف لبنان".

أخبار لبنان

عين الحلوة

ميقاتي

مصرف لبنان

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