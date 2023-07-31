اتصال هاتفي بين الجميل وعباس: تأكيد على ضرورة نزع سلاح المخيمات الفلسطينية

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس للوقوف على آخر التطورات في مخيم عين الحلوة، على ضرورة نزع سلاح المخيمات الفلسطينية وبسط سلطة الدولة وهو مطلب فلسطيني بالدرجة الأولى، بحسب ما أعلن الجميل عبر حسابه على تويتر.



وأكد الرئيس عباس من جهته، على مرجعية الجيش اللبناني والدولة اللبنانية في كل ما يتعلّق بالمخيمات الفلسطينية وضرورة التزامها بالقرارات والقوانين اللبنانية.