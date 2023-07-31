اتصال هاتفي بين الجميل وعباس: تأكيد على ضرورة نزع سلاح المخيمات الفلسطينية

في اتصال هاتفي مطول مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس للوقوف على آخر التطورات في مخيم #عين_الحلوة أكدت على ضرورة نزع سلاح المخيمات الفلسطينية وبسط سلطة الدولة وهو مطلب فلسطيني بالدرجة الأولى.
من جهته أكد الرئيس عباس على مرجعية #الجيش_اللبناني والدولة اللبنانية في كل ما يتعلّق…
— Samy Gemayel (@samygemayel) July 31, 2023
في اتصال هاتفي مطول مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس للوقوف على آخر التطورات في مخيم #عين_الحلوة أكدت على ضرورة نزع سلاح المخيمات الفلسطينية وبسط سلطة الدولة وهو مطلب فلسطيني بالدرجة الأولى.
من جهته أكد الرئيس عباس على مرجعية #الجيش_اللبناني والدولة اللبنانية في كل ما يتعلّق…