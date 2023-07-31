الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إليكم تسعيرة المولدات الخاصة في تموز 2023

أخبار لبنان
2023-07-31 | 11:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إليكم تسعيرة المولدات الخاصة في تموز 2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
إليكم تسعيرة المولدات الخاصة في تموز 2023

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر تموز هو التالي:

31.870 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

- للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر:
- قدرة 5 أمبير: 390.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x31.870  ل.ل. عن كل كيلواط  ساعة.
- قدرة 10 أمبير: 640.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 31.870 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
35.057 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

- للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر:
- قدرة 5 أمبير : 390.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 35.057 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
- قدرة 10 أمبير : 640.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 35.057 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
* تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

وأوضحت وزارة الطاقة أن هذه التعرـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر تموز البالغ 1.488.676. ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.

واشارت إلى أنها تأخذ بالاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 90.320 ل.ل. 

وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر".

ودعت وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.

وأعلنت وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر تموز 2023 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.

وتابع البيان :

"بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3x15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي1080.000 ليرة وليس 2.790.000 ليرة".

ولفتت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:
1-ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.
2-رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره...
3-التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.
4-رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة.

وأهابت وزارة الطاقة والمياه بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.

وتجدر الاشارة الى أن وزارة الطاقة والمياه ترفق ربطاً جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصّل وكذلك ستنشر هذا الجدول على الموقع الالكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb

أخبار لبنان

تسعيرة

المولدات

الخاصة

LBCI التالي
لودريان ينتظر أجوبة الفرقاء (الجمهورية)
المعارضة تريد ضمانات تبدّد هواجسها (الشرق الأوسط)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-07-03

وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر حزيران

LBCI
اقتصاد
2023-05-29

وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر أيار

LBCI
حال الطقس
03:46

استقرار بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!

LBCI
أخبار دولية
2023-07-29

زيلينسكي تفقد مواقع للقوات الخاصة الأوكرانية قرب باخموت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
السياحة في لبنان
13:54

جونيه لؤلؤة البحر تختتم مهرجانها "بنص جونيه"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

رياض سلامة - الجزء الخامس الانهيار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

اهلا بهالطلة من مغارة الكسارات والمغامرات في جبل الفوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

صفوف المنتخب اللبناني لكرة السلة اكتملت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:13

"ظننت أنني سأموت"... إنقاذ مزارعة بعد أن علقت بين فكّي تمساح لمدة 90 دقيقة! (فيديو)

LBCI
حال الطقس
2023-03-12

منخفض جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-07-17

علماء يحذرون من حدوث أضخم توهجات شمسية اليوم

LBCI
رياضة
2023-06-24

ابرز ردود فعل نجوم منتخب لبنان بعد المباراة مع سلوفينيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

منظمة التعاون الاسلامي تقول كلمتها في قضية اساءة المقدسات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

لماذا الحديث عن حقل درّة أو آراش اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

وزير الخارجيّة السوري في ايران: تواصل لا يتوقف

LBCI
السياحة في لبنان
13:54

جونيه لؤلؤة البحر تختتم مهرجانها "بنص جونيه"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

رياض سلامة - الجزء الخامس الانهيار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

اهلا بهالطلة من مغارة الكسارات والمغامرات في جبل الفوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

صفوف المنتخب اللبناني لكرة السلة اكتملت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

منصوري حاكم بالفعل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

لماذا تفجر الوضع في أكبر مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:32

إنخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
11:44

إليكم تسعيرة المولدات الخاصة في تموز 2023

LBCI
أمن وقضاء
03:04

رسالة من أمن الدولة إلى أهل كل طفل...

LBCI
أخبار لبنان
11:52

الـLBCI تحصل على رسالة الشامي لميقاتي بشأن حاكمية مصرف لبنان ومطالب نواب الحاكم

LBCI
خبر عاجل
04:21

وسيم منصوري: تحرير سعر الصرف وتوحيده يعني أن سعر الدولار المقوّم على الليرة اللبنانية يتم تحديده بحسب عمليات السوق من دون تدخل من المصرف المركزي

LBCI
خبر عاجل
14:47

سالم زهران لـ الأحد مع ماريو: استهداف نقاط مراقبة الجيش بالرصاص أمر خطير وجميعنا خلف الجيش ولا اعتقد ان من ارتكب الاغتيال في عين الحلوة من عصبة الأنصار بل هم من مجموعة الإرهابي هيثم الشعبي

LBCI
أخبار لبنان
15:53

سالم زهران لـ الأحد مع ماريو: هناك مفاوضات جدية بين باسيل ووفيق صفا وان وصلا الى نتيجة نصل الى رئيس للجمهورية

LBCI
منوعات
05:08

الإعلامية بترا أبو حيدر تدخل القفص الذهبي (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More