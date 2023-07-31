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الـLBCI تحصل على رسالة الشامي لميقاتي بشأن حاكمية مصرف لبنان ومطالب نواب الحاكم

أخبار لبنان
2023-07-31 | 11:52
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الـLBCI تحصل على رسالة الشامي لميقاتي بشأن حاكمية مصرف لبنان ومطالب نواب الحاكم
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الـLBCI تحصل على رسالة الشامي لميقاتي بشأن حاكمية مصرف لبنان ومطالب نواب الحاكم
أرسل نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي رسالة إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشأن حاكمية مصرف لبنان ومطالب نواب الحاكم التي ارسلوها إلى لجنة الادارة والعدل والتي كانت موضوع نقاش.

وأبدى الشامي في رسالته التي حصلت عليها الـLBCI، بعض الملاحظات على مطالب نواب الحاكم خصوصا تلك المتعلّقة باستقراض الحكومة من مصرف لبنان.

**للاطلاع على رسالة الشامي إضغط هنا

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