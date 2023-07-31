وزارة الزراعة: تمديد تقديم طلبات تسلّم محاصيل القمح الطري والصلب والشعير

أعلنت وزارة الزراعة تمديد تقديم طلبات تسلّم محاصيل القمح الطري والصلب والشعير لهذا الموسم من المزارعين حتى الخميس 10 آب 2023 ضمنا في كل المراكز الزراعية في لبنان.