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أوجيرو: عطل في سنترال نهر ابراهيم

أخبار لبنان
2023-08-01 | 00:59
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أوجيرو: عطل في سنترال نهر ابراهيم
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أوجيرو: عطل في سنترال نهر ابراهيم

 أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها على "تويتر" أن عطلا طرأ على سنترال نهر ابراهيم بسبب الضغط على المولدات، ما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة، وتعمل فرقنا على تصليح العطل بالسرعة الممكنة".

أخبار لبنان

سنترال

ابراهيم

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