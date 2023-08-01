بقرادونيان للـLBCI: جلسة 14 حزيران كانت جلسة "جسّ نبض"... وقائد الجيش يرفض تعديل الدستور

رأى الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان أن جلسة 14 حزيران كانت جلسة "جسّ نبض" وليس أكثر ولم يكن واردا انتخاب رئيس للجمهورية.



وكشف في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن "الموفد الفرنسي جان ايف لودريان قال انه عائد في أيلول بمبادرة واحدة وهي الجلوس على طاولة واحدة والتحدث عن مواصفات رئيس الجمهورية ولا يوجد أي بند آخر على أن ننتقل الى حوار برعاية الرئيس الجديد وأن هذه آخر فرصة لنا".



وعن ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون، أشار بقرادونيان الى أن قائد الجيش يرفض تعديل الدستور وهو ينتظر تاريخ 24 كانون الثاني من أجل العودة الى منزله، لافتا الى أن "قائد الجيش ينزعج عندما نتكلم عن رئاسة الجمهورية ويقول إن الجيش أهم".



وقال: "اذا حصل اجماع وطني على اسم قائد الجيش فنحن سنؤيّده".



واعتبر بقرادونيان أن المحاسبة في حزب الطاشناق أمر مهمّ جدا، وأن لا وزيراً للحزب اليوم في الحكومة وان الوزير الأرمني الموجود حالياً يغرّد لوحده و"كما يقول له الرئيس نجيب ميقاتي ينفّذ".