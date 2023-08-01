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ميقاتي ترأس اجتماعا بحث في شؤون قطاع الاتصالات..القرم: بحثنا في زيادة تعرفة "اوجيرو"

أخبار لبنان
2023-08-01 | 05:12
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ميقاتي ترأس اجتماعا بحث في شؤون قطاع الاتصالات..القرم: بحثنا في زيادة تعرفة &quot;اوجيرو&quot;
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ميقاتي ترأس اجتماعا بحث في شؤون قطاع الاتصالات..القرم: بحثنا في زيادة تعرفة "اوجيرو"

 رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا خصص للبحث في شؤون قطاع الاتصالات، شارك فيه وزير الاتصالات جوني القرم، وزير المالية يوسف الخليل، المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية، المدير العام للاستثمار  والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي،المدير العام للانشاء والتجهيز في الوزارة ناجي اندراوس والمدير العام  لوزارة المالية جورج معراوي.


 وأعلن الوزير القرم بعد الاجتماع:" عرضنا واقع الوزارة وقطاع الاتصالات وبحثنا في زيادة  تعرفة  "اوجيرو" التي ستطرح في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، وتأمين الاموال لشراء المازوت  وقيمتها 9 ملايين دولار أميركي، وهذا المبلغ غير ملحوظ في الموازنة، ولقد استدناه من شهر تشرين الأول 2022 ولغاية الآن، وبحثنا بالطريقة الأمثل لتسديده، ومن الممكن أن نطلب سلفة لذلك".
وكشف الوزير قرم بأن الوزارة " تلقت موافقة مبدئية على الطلب الذي تقدمت به سابقا للحصول على طاقة شمسية من الجانب الصيني ونحن نتابع الموضوع وتبلغ قيمته نحو 8,50 مليون دولار  أميركي".
 

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