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o
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o
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تجارة إلكترونية آمنة وسريعة
أخبار لبنان
2023-08-01 | 05:15
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تجارة إلكترونية آمنة وسريعة
يقدّم بنك بيروت حلولاً مصرفية إلكترونية لتوفير إستمراريّة أعمال التجار والشركات في كل الظروف. تقلل هذه الحلول الإلكترونية من أخطار التجارة غير الآمنة عبر الإنترنت وتتيح للتجار والشركات تحصيل مستحقاتها المدفوعة من البطاقات الإئتمانية عبر بوابة الدفع الإلكترونية. هذه الخدمة وغيرها من الحلول الإلكترونية متوفّرة بالدولار لتلبية الاحتياجات المصرفية للمؤسسات.
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