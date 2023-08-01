معوض زار البخاري: المدخل الوحيد لأي حل يكمن بانتخاب رئيس للجمهورية

معوض زار البخاري

زار رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري، وكان نقاش في التطورات الراهنة وفي نتائج اجتماع اللجنة الخماسية في الدوحة.



وأثنى النائب معوض خلال اللقاء على الجهود التي تقوم بها المملكة لمساندة اللبنانيين في نضالهم من أجل استعادة السيادة وإعلاء حكم القانون وبناء الدولة وإصلاح المؤسسات وإطلاق عجلة النمو.



وأعاد التأكيد على أن المدخل الوحيد لأي حل يكمن بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ووفق الآليات الدستورية.