جولات رقابية في المطاعم في القلمون وطرابلس... وتسطير 4 محاضر ضبط

قامت مصلحة الاقتصاد في الشمال بجولات رقابية في المطاعم والسناك في القلمون وطرابلس بمؤازرة أمن الدولة.



وكانت حصيلة هذه الجولات تسطير ٤ محاضر ضبط كما يلي: ٣ محاضر ضبط بـ٣ مطاعم في القلمون لعدم التزام شروط النظافة والسلامة الغذائية، ومحضر ضبط بمقهى في طرابلس لعدم التزام سعر الصرف السائد وعدم تسليم فواتير نظامية.