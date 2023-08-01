نقيب معلمي المدارس الخاصة بعد لقائه ميقاتي: اتفقنا على 3 نقاط

ميقاتي استقبل الأسمر ومحفوض

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونقيب معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض.



وبعد اللقاء، قال محفوض: "جرى طرح مشكلة المعلمين المتقاعدين في المدارس الخاصة والذي يبلغ عددهم حوالي 6 الاف استاذ، وتترواح رواتبهم بين 15 و30 دولار شهريا، وهذه مشكلة مأسوية، واتفقنا مع ميقاتي على ثلاثة نقاط، أولا، تطرقنا الى منحة العشرة مليار ليرة الذي اقرها مجلس الوزراء قبل حوالى ثلاثة اشهر لصندوق التقاعد، وقد اجرى الرئيس ميقاتي اتصالا مع المدير العام لوزارة المالية، وطلب منه ان يتم صرفها في أسرع وقت. ثانيا، بحثنا كذلك في مشروع قانون تغذية صندوق التقاعد الموجود في المجلس النيابي منذ سبعة أشهر، واتصل الرئيس ميقاتي ايضا برئيس لجنة التربية النيابية حسن مراد وتمنى عليه الاسراع في اقرار المشروع، لان المتقاعدين في المدارس الخاصة، لا تزال رواتبهم متدنية جدا، في الوقت تمت زيادة رواتب الاساتذة في القطاع الرسمي بحدود 6 او 7 مرات. وثالثا، ابلغنا ميقاتي بأن الاستاذ الذي يقبض بحدود ثلاثة ملايين ليرة، لا يزال يدفع لصندوق الضمان 810 آلاف شهريا، وفي هذا الموضوع تم التوافق مع رئيس الاتحاد العمالي العام على ان يتواصل مع المدير العام للضمان الاجتماعي، ويتم تحضير مشروع مرسوم في هذا الاطار، ورفعه الى الرئيس ميقاتي، ليتم استثناء معلمي المدارس الخاصة المتقاعدين من هذا المبلغ، بانتظار ان تتحسن رواتبهم ونأمل حل هذه المشكلات بفترة سريعة".