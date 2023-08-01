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بو حبيب أكد التزام الحكومة بكشف الملابسات المحيطة بانفجار المرفأ

أخبار لبنان
2023-08-01 | 07:07
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بو حبيب أكد التزام الحكومة بكشف الملابسات المحيطة بانفجار المرفأ
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بو حبيب أكد التزام الحكومة بكشف الملابسات المحيطة بانفجار المرفأ

بو حبيب استقبل ١٥ سفيرا وقائما بالأعمال من الدول الموقعة على البيان المشترك الخاص بانفجار المرفأ في مجلس حقوق الانسان

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب ١٥ سفيرا وقائما بالأعمال من الدول الموقعة على البيان المشترك الخاص بانفجار مرفأ بيروت في مجلس حقوق الانسان. واستهل الوزير بو حبيب الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الانفجار.

وقد سلم السفراء الوزير بو حبيب رسالة، يحثون فيها الجهات اللبنانية المختصة على الإسراع في التحقيقات القضائية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، بخلاف المنحى البطيء الذي سلكته حتى تاريخه، معربين عن قلقهم من الاستمرار في إعاقتها.

أكد الوزير بو حبيب التزام الحكومة اللبنانية بكشف الملابسات المحيطة بانفجار المرفأ، مع التشديد على أن تلك المسؤولية تعود للقضاء اللبناني الذي عليه القيام بمهامه، وفقاً للقوانين والأصول التي ترعى عمل القضاء في ظل مبدأ فصل السلطات، آملاً أن تسلك الأمور مسارها المناسب، سواء كان على صعيد المؤسسات القضائية، أو المؤسسات الدستورية للدولة.
 
 
 

أخبار لبنان

عبدالله بو حبيب

الحكومة اللبنانية

انفجار

مرفأ بيروت

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