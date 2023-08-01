سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان يستقبل نظيره العُماني

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، في اليرزة اليوم، سفير سلطنة عُمان لدى لبنان أحمد بن محمد السعيدي.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة إضافة إلى التطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية والمنطقة وتبادل الرؤى في العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.