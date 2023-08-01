دريان أصدر قرارا يتعلق بدعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في ت1 المقبل

أصدر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان قرارا يتعلق بدعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية، الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد بتاريخ 16 ربيع الأول 1445ﻫ، الموافق 1 تشرين الأول 2023م، موعد اجراء الانتخابات في الأقضية والمحافظات والمناطق اللبنانية كافة في حضور ثلثي أعضاء الهيئة الناخبة؛ وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تُعقد جلسة الانتخاب الثانية في الساعة العاشرة من اليوم نفسه بحضور نصف أعضاء الهيئة الناخبة المنصوص عليها في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955.



وتجري العملية الانتخابية لمحافظة بيروت في بهو دار الفتوى في بيروت، وبالنسبة لسائر المناطق في دائرة الأوقاف المعنية في كل منطقة، باستثناء دائرة أوقاف البقاع ودائرة أوقاف بعلبك - الهرمل فإن العملية الانتخابية تجري في دائرة أوقاف البقاع مبنى دار الفتوى.



وتقدم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لمختلف المناطق مباشرة في المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في العاصمة بيروت وفق النموذج المعدّ في المديرية لهذه الغاية، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وضمن مهلة أقصاها نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت 2/9/2023م، وتعلن أسماء المرشحين المقبولين في مركز كل دائرة وقفية قبل 15 يوما على الأقل من موعد الانتخاب.