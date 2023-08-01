الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دريان أصدر قرارا يتعلق بدعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في ت1 المقبل

أخبار لبنان
2023-08-01 | 07:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دريان أصدر قرارا يتعلق بدعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في ت1 المقبل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
دريان أصدر قرارا يتعلق بدعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في ت1 المقبل

أصدر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان قرارا يتعلق بدعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية، الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد بتاريخ 16 ربيع الأول 1445ﻫ، الموافق 1 تشرين الأول 2023م، موعد اجراء الانتخابات في الأقضية والمحافظات والمناطق اللبنانية كافة في حضور ثلثي أعضاء الهيئة الناخبة؛ وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تُعقد جلسة الانتخاب الثانية في الساعة العاشرة من اليوم نفسه بحضور نصف أعضاء الهيئة الناخبة المنصوص عليها في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955.

وتجري العملية الانتخابية لمحافظة بيروت في بهو دار الفتوى في بيروت، وبالنسبة لسائر المناطق في دائرة الأوقاف المعنية في كل منطقة، باستثناء دائرة أوقاف البقاع ودائرة أوقاف بعلبك - الهرمل فإن العملية الانتخابية تجري في دائرة أوقاف البقاع مبنى دار الفتوى.

وتقدم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لمختلف المناطق مباشرة في المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في العاصمة بيروت وفق النموذج المعدّ في المديرية لهذه الغاية، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وضمن مهلة أقصاها نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت 2/9/2023م، وتعلن أسماء المرشحين المقبولين في مركز كل دائرة وقفية قبل 15 يوما على الأقل من موعد الانتخاب.

أخبار لبنان

دريان

انتخاب

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

LBCI التالي
بو صعب إطلع من فرونتسكا على مباحثات مجلس الأمن بشأن لبنان وبحث مع هارون في وضع المستشفيات
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان يستقبل نظيره العُماني
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-07-27

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية: لودريان اقترح على جميع الجهات الفاعلة المشاركة في عملية انتخاب رئيس دعوتهم إلى لقاء في لبنان في شهر أيلول

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-27

ضو ودويهي والصادق التقوا لودريان: أكدنا تمسّكنا بالآليات الدستورية وعقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-26

مكتب رئيس الحكومة: غريو أبلغت ميقاتي مسبقا بأن برنامج لقاءات لودريان سيقتصر على الشخصيات المعنية مباشرة بالانتخابات الرئاسية

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-21

بخاري التقى المفتي دريان.. وتأكيد على دور "الخماسية" لإيجاد الحلول الناجعة لانتخاب رئيس للجمهورية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:12

أشغال وتدابير سير من دون منع المرور غدًا على طريق نهر الموت-أوتوستراد المتن السريع

LBCI
أمن وقضاء
09:30

أشغال وتدابير سير من دون منع المرور يوم غد على طريق نهر الموت - أوتوستراد المتن السريع

LBCI
أخبار لبنان
09:23

جلسة لمجلس الوزراء الخميس...

LBCI
خبر عاجل
09:10

مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون الذي كانت الحكومة بصدد اعداده للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الاجنبية... وهذا ما تقرّر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:30

أشغال وتدابير سير من دون منع المرور يوم غد على طريق نهر الموت - أوتوستراد المتن السريع

LBCI
منوعات
2023-07-28

اكتشف خيانة حبيبته له في منزله فطعن عشيقها!

LBCI
فنّ
2023-07-31

وائل كفوري يغنّي موّالاً لموهبته: "30 سنة بقيت الأول وضلّيت اربح وسجّل بطولة"

LBCI
فنّ
2023-07-08

بكلمات رومانسية... ريم السعيدي تحتفل بذكرى زواجها من وسام بريدي (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:23

بو صعب من عين التينة: اذا لم نستطع أن نتحاور ونتشاور علينا التفكير جديا باتنتخابات نيابية مبكرة

LBCI
أخبار لبنان
08:16

الأبيض شدد على عدم التهاون بسلامة الغذاء: نتائج عينات المطعم في البردوني أظهرت تلوث المياه وإقفاله الإحترازي كان صائبًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

العين على جلسة حكومة تصريف الاعمال اليوم...

LBCI
امن وقضاء
07:52

عين الحلوة...جمرٌ تحت الرماد

LBCI
امن وقضاء
04:19

وقف لإطلاق النار في مخيّم عين الحلوة.. واجتماع اليوم في السفارة الفلسطينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

منظمة التعاون الاسلامي تقول كلمتها في قضية اساءة المقدسات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

لماذا الحديث عن حقل درّة أو آراش اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

وزير الخارجيّة السوري في ايران: تواصل لا يتوقف

LBCI
السياحة في لبنان
13:54

جونيه لؤلؤة البحر تختتم مهرجانها "بنص جونيه"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:44

إليكم تسعيرة المولدات الخاصة في تموز 2023

LBCI
أخبار لبنان
11:52

الـLBCI تحصل على رسالة الشامي لميقاتي بشأن حاكمية مصرف لبنان ومطالب نواب الحاكم

LBCI
خبر عاجل
04:36

نفي من جمعية المصارف...

LBCI
خبر عاجل
02:16

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
أخبار لبنان
05:23

وزارة التربية: نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعي الاقتصاد والاجتماع والآداب والإنسانيات عند الثالثة اليوم

LBCI
منوعات
10:37

طائرة تتحطم على شاطئ مزدحم بالبشر... ومشاهد توثق اللحظات المرعبة (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
09:10

مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون الذي كانت الحكومة بصدد اعداده للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الاجنبية... وهذا ما تقرّر

LBCI
فنّ
04:34

ما حقيقة إصابة فضل شاكر في اشتباكات عين الحلوة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More