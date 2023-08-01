بو صعب إطلع من فرونتسكا على مباحثات مجلس الأمن بشأن لبنان وبحث مع هارون في وضع المستشفيات

بو صعب إطلع من فرونتسكا على مباحثات مجلس الأمن بشأن لبنان وبحث مع هارون في وضع المستشفيات



إستقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس، قبل ظهر اليوم، منسقة الشؤون الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكاالتي أطلعته على نتائج المباحثات التي تمت في إجتماع مجلس الامن المتعلقة بالشأن اللبناني.



كما وتطرقت، وفق بيان لمكتب بو صعب، إلى "بعض النقاط الواردة في تقريرها بخاصة بعد الأحداث الأخيرة المستجدة في جنوب لبنان. وكذلك تم التطرق إلى موضوع مهمة اليونيفيل إضافة إلى النقاط العالقة والخلافية على الحدود البرية وضرورة حلها وأهمية الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وضرورة إقرار القوانين الإصلاحية.



واستقبل بو صعب نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، في حضور كل من رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله ورئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة، حيث تم البحث في الوضع المتأزم في المستشفيات، بخاصة مرضى غسيل الكلى الذين يستفيدون من تغطية وزارة الصحة في ظل الأرقام المتدنية لموازنة الوزارة.