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وزارة الصحة: استمرار مسح "المغذيات الدقيقة والقياسات الجسدية اللازمة لنمو الطفل"
أخبار لبنان
2023-08-01 | 07:59
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وزارة الصحة: استمرار مسح "المغذيات الدقيقة والقياسات الجسدية اللازمة لنمو الطفل"
أعلنت وزارة الصحة العامة "استمرار مسح "المغذيات الدقيقة والقياسات الجسدية اللازمة لنمو الطفل" الذي انطلق نهار الاثنين 24 تموز 2023، إذ تقوم فرق المسح الميداني، وعلى مدى 12 أسبوعاً، بزيارة المنازل التي تمّ إختيارها عشوائياً للمشاركة بالمسح، لجمع البيانات والعينات اللازمة للمغذيات الدقيقة والقياسات البشرية ونمو الطفل.
وقالت في بيان: "تتألف فرق المسح من عاملين صحيين وممرضين وجامعي بيانات وفنيي مختبرات تم تدريبهم تدريباً عالياً، ستقوم، برفقة عناصر من البلدية والسلطات المحلية، بزيارة الأسر المختارة للمشاركة في المسح بعد الاستحصال على موافقتها المسبقة. على أن تتلقى الأسر المشاركة نتائج التحاليل الخاصة بها في غضون 72 ساعة".
وأضافت: "نتمنى على الجميع التعاون في تسهيل عمل فرق الوزارة لما لهذا المسح من أهمّية في المساعدة على معالجة جميع أشكال سوء التغذية في لبنان بما في ذلك نقص التغذية والنمو، وعدم نماء الأطفال المبكر، ونقص الفيتامينات والمعادن، فضلاً عن السمنة وزيادة الوزن ومخاطر الأمراض غير المعدية".
أخبار لبنان
وزارة الصحة
مسح
المغذيات
الطفل
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