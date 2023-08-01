حمية: باخرة التنقيب عن النفط والغاز تدخل المياه للبنانية وتوقع وصولها أواسط الشهر الحالي

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية أنه "تاريخ اليوم الثلاثاء، تم السماح من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل لباخرة التنقيب عن النفط والغاز بالدخول إلى المياه البحرية اللبنانية والتوجه مباشرة إلى نقطة التنقيب المحددة في البلوك رقم ٩، والتي من المتوقع وصولها إلى ‎لبنان في أواسط شهر آب الحالي."