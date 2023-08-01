إجتماع تربوي-مالي في وزارة المالية... هذه تفاصيله

عقد في وزارة المالية إجتماع تربوي-مالي موسع ضم إلى وزيري المالية يوسف الخليل والتربية عباس الحلبي مديرا المالية العامة جورج معراوي والتربية عماد الأشقر، وقد خصص للبحث في أوضاع وزارة التربية المالية بكل مديرياتها وكذلك أوضاع الجامعة اللبنانية.وبعد الإجتماع، قال الحلبي: "جئنا من وزارة التربية بجميع مديرياتها وأقسامها من التعليم المهني والتقني، المديرية العامة للتربية، المركز التربوي للبحوث والإنماء وممثلين عن الجامعة اللبنانية وصندوق التعاضد للإجتماع بوزير المالية بحضور مدير المالية العام ومدير عام التربية ومديرة الموازنة للبحث في الإعتمادات المخصصة هذه السنة في موازنة العام 2023 وأيضًا موضوع معالجة الرسوم التي تستوفيها الوزارة لمصلحة المالية العامة لقاء الخدمات التي تقوم بها والتي لم تعد لها أي مردود ذو قيمة، وكذلك بغية زيادة موارد الوزارة والمالية العامة."وأشار إلى أن "الإجتماع كان مثمرًا وسنتابع التعديلات المطلوبة على طاولة مجلس الوزراء في النقاش الذي سيجري بين اليوم والخميس قبل إقرار مشروع الموازنة."وعن سؤال "هل من خطر على العام الدراسي المقبل؟"، أجاب: "إن شاء الله لا، نحن متفائلون انه وبالتعاون مع روابط المعلمين والمعلمين نستطيع إفتتاح عام دراسي العام المقبل، لكن علينا طبعًا أن نبحث عن توفير الأسباب التي تتيح هذه الفكرة وبخاصة تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم للهيئات التعليمية والإدارية."