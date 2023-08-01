الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
35
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
35
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الكتائب: الفلتان الأمني في المخيمات نتيجة طبيعية لوجود ميليشيات تسيطر على البلد وندعو للمشاركة في مسيرة 4 اَب
أخبار لبنان
2023-08-01 | 08:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الكتائب: الفلتان الأمني في المخيمات نتيجة طبيعية لوجود ميليشيات تسيطر على البلد وندعو للمشاركة في مسيرة 4 اَب
الكتائب: الفلتان الأمني في المخيمات نتيجة طبيعية لوجود ميليشيات تسيطر على البلد وندعو للمشاركة في مسيرة 4 اَب
عقد المكتب السياسي الكتائبي إجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل.
ورأى أنه في ذكرى تفجير مرفأ بيروت، وبعد مرور ثلاث سنوات على الجريمة، تبقى الحقيقة مغيبة والقضاء معطلًا فيما المتهمون والمسؤولون عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى وتشريد مئات الآلاف أحرار طليقون تحميهم منظومة قاتلة تتلطى خلف حصاناتها.
وأكد حزب الكتائب على ضرورة قيام تحقيق دولي ينصف الضحايا بعيدًا عن الضغوطات المحلية التي تعيق الوصول إلى الحقيقة وتمنع المحاسبة، مشيرًا إلى أن هذه القضية هي حق لا يموت، وحزب الكتائب لن يترك جهدًا إلا ويبذله في سبيل إحقاق العدالة وإنزال العقاب بالمتورطين، إنصافًا للضحايا وإكرامًا لذكرى الرفاق الذين قضوا في ذاك اليوم الأليم، الأمين العام نزار نجاريان، جو عقيقي، جو أندون، طوني برمكي ورنده رزق الله.
ودعا المكتب السياسي الرفاق والمناصرين للمشاركة في المسيرة من فوج إطفاء بيروت باتجاه المرفأ يوم الجمعة 4 اَب الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر.
واعتبر أن الفلتان الأمني في مخيم عين الحلوة هو نتيجة طبيعية للوضع الشاذ الذي يعيشه لبنان بوجود ميليشيات مسلحة لبنانية وغير لبنانية على أراضيه.
ورأى المكتب السياسي أن حزب الله، وبعد شل الدولة ومنعها من بسط سلطتها وإفراغ مراكز القرار تباعًا، بات الآمر الناهي على الساحة اللبنانية وهو يستغل الواقع الذي أرساه لتحويل المخيمات إلى ساحة لصراع الميليشيات في أجندات الممانعة في المنطقة.
وأكد أن المطلوب اليوم ليس حصر الإشتباكات فقط، بل معالجة الملف بشكل جذري وهذا يحتاج إلى قرار سياسي من الدولة اللبنانية بمنع وجود السلاح في المخيمات الفلسطينية، علمًا أن مواقف السلطة الفلسطينية واضحة بوجوب بسط الدولة اللبنانية لسيادتها على المخيمات الفلسطينية لتأمين الأمان والسلام.
ولفت إلى أن الإستهتار الفاضح الذي يطغى على إدارة شؤون البلد مرفوض بكل الأشكال التي يمارس فيها. فالدولة متروكة للفراغ والبلد يسير إلى الإنهيار واللبنانيون يرزحون تحت ثقل الازمات فيما هناك من قرر الدخول في إجازة من المسؤولية حتى شهر أيلول في خطوة أقل ما يقال فيها أنها غير مسؤولة وهي بمثابة خضوع لإرادة التعطيل والفرض والإستئثار بالبلد.
واعتبر المكتب السياسي أن إبقاء الجمهورية من دون رئيس في هذه الظروف الخطيرة يعتبر بمثابة نحر للدولة والقانون ويحمل حزب الله وحلفاءه مسؤولية تدمير ما تبقى من مؤسسات وكل الخلل الحاصل والحلول المجتزأة والمرتجلة وغير القانونية في الأمن والإقتصاد والمال ناتجة عن منع إنتحاب رئيس بهدف الإستئثار بالقرارات والسيطرة على البلد.
ولفت إلى أنه بعد مغادرة حاكم مصرف لبنان بمشهدية إحتفالية مخزية حاملاً أكبر ملف نهب لأموال اللبنانيين في التاريخ بعدما ساهم مع شركائه في المافيا في إنهيار العملة الوطنية وتبخر ودائع الناس من خارج القانون، يبدو أن السياسية الجديدة ستقوم على سرقتهم بالقانون.
وفي هذا السياق، رفض المكتب السياسي الكتائبي أي خطوة ترمي إلى إقراض دولة مفلسة وقوننة سرقة أموال المودعين وهي خطة تتوسلها المنظومة للهروب من اي محاسبة مستقبلية، ويؤكد ان الحلول المؤقتة ستساهم في اطالة امد الأزمة والحل الوحيد يكمن في حلول شاملة خططها موجودة وواضحة وتحتاج الى قرار حاسم لتطبيقها.
5-
لمناسبة عيد الجيش، يؤكد حزب الكتائب على الدور الكبير الذي تلعبه هذه المؤسسة التي ما زالت صامدة على الرغم من الظروف القاهرة التي يعيشها البلد وهي لم تتخل عن واجباتها في حماية لبنان واللبنانيين والحفاظ على وحدة الوطن في زمن بعثرة مؤسساته.
أخبار لبنان
الكتائب
4 اَب
التالي
مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون الذي كانت الحكومة بصدد اعداده للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الاجنبية... وهذا ما تقرّر
إجتماع تربوي-مالي في وزارة المالية... هذه تفاصيله
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-07-27
وفد من الأحرار يزور رئيس الكتائب
أخبار لبنان
2023-07-27
وفد من الأحرار يزور رئيس الكتائب
0
أخبار لبنان
2023-07-25
الكتائب: أخطر ما نشهده هو التطبيع مع الفراغ والتسليم بأن اختيار رئيس للجمهورية هو صناعة خارجية
أخبار لبنان
2023-07-25
الكتائب: أخطر ما نشهده هو التطبيع مع الفراغ والتسليم بأن اختيار رئيس للجمهورية هو صناعة خارجية
0
أخبار لبنان
2023-07-20
رئيس الكتائب يتقدم بمراجعة لدى مجلس الشورى لإلزام وزير المالية تسليمه التقرير الجنائي المالي وارساله الى مجلس النواب ونشره
أخبار لبنان
2023-07-20
رئيس الكتائب يتقدم بمراجعة لدى مجلس الشورى لإلزام وزير المالية تسليمه التقرير الجنائي المالي وارساله الى مجلس النواب ونشره
0
أخبار لبنان
2023-07-18
الكتائب: معطلو الإستحقاق الرئاسي يتحملون مسؤولية تقويض الدولة القادرة وحدها على معالجة الأزمات
أخبار لبنان
2023-07-18
الكتائب: معطلو الإستحقاق الرئاسي يتحملون مسؤولية تقويض الدولة القادرة وحدها على معالجة الأزمات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:12
أشغال وتدابير سير من دون منع المرور غدًا على طريق نهر الموت-أوتوستراد المتن السريع
أمن وقضاء
10:12
أشغال وتدابير سير من دون منع المرور غدًا على طريق نهر الموت-أوتوستراد المتن السريع
0
أمن وقضاء
09:30
أشغال وتدابير سير من دون منع المرور يوم غد على طريق نهر الموت - أوتوستراد المتن السريع
أمن وقضاء
09:30
أشغال وتدابير سير من دون منع المرور يوم غد على طريق نهر الموت - أوتوستراد المتن السريع
0
أخبار لبنان
09:23
جلسة لمجلس الوزراء الخميس...
أخبار لبنان
09:23
جلسة لمجلس الوزراء الخميس...
0
خبر عاجل
09:10
مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون الذي كانت الحكومة بصدد اعداده للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الاجنبية... وهذا ما تقرّر
خبر عاجل
09:10
مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون الذي كانت الحكومة بصدد اعداده للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الاجنبية... وهذا ما تقرّر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-07-30
التحكم المروري: حركة المرور ناشطة على الطريق البحرية في صيدا والطريق ما زالت مقطوعة من الأوتوستراد وتحويل السير الى الطريق البحرية
آخر الأخبار
2023-07-30
التحكم المروري: حركة المرور ناشطة على الطريق البحرية في صيدا والطريق ما زالت مقطوعة من الأوتوستراد وتحويل السير الى الطريق البحرية
0
خبر عاجل
2023-07-30
الجيش يحذّر من مغبة تعريض المراكز العسكرية القريبة من مخيم عين الحلوة للخطر
خبر عاجل
2023-07-30
الجيش يحذّر من مغبة تعريض المراكز العسكرية القريبة من مخيم عين الحلوة للخطر
0
خبر كاذب
2023-07-18
ما حقيقة وفاة ابنة الممثل عبدو شاهين؟
خبر كاذب
2023-07-18
ما حقيقة وفاة ابنة الممثل عبدو شاهين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-30
رياض سلامة - الجزء الرابع علامات الانذار
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-30
رياض سلامة - الجزء الرابع علامات الانذار
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:23
بو صعب من عين التينة: اذا لم نستطع أن نتحاور ونتشاور علينا التفكير جديا باتنتخابات نيابية مبكرة
أخبار لبنان
08:23
بو صعب من عين التينة: اذا لم نستطع أن نتحاور ونتشاور علينا التفكير جديا باتنتخابات نيابية مبكرة
0
أخبار لبنان
08:16
الأبيض شدد على عدم التهاون بسلامة الغذاء: نتائج عينات المطعم في البردوني أظهرت تلوث المياه وإقفاله الإحترازي كان صائبًا
أخبار لبنان
08:16
الأبيض شدد على عدم التهاون بسلامة الغذاء: نتائج عينات المطعم في البردوني أظهرت تلوث المياه وإقفاله الإحترازي كان صائبًا
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
العين على جلسة حكومة تصريف الاعمال اليوم...
تقارير نشرة الاخبار
07:54
العين على جلسة حكومة تصريف الاعمال اليوم...
0
امن وقضاء
07:52
عين الحلوة...جمرٌ تحت الرماد
امن وقضاء
07:52
عين الحلوة...جمرٌ تحت الرماد
0
امن وقضاء
04:19
وقف لإطلاق النار في مخيّم عين الحلوة.. واجتماع اليوم في السفارة الفلسطينية
امن وقضاء
04:19
وقف لإطلاق النار في مخيّم عين الحلوة.. واجتماع اليوم في السفارة الفلسطينية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
منظمة التعاون الاسلامي تقول كلمتها في قضية اساءة المقدسات
تقارير نشرة الاخبار
14:05
منظمة التعاون الاسلامي تقول كلمتها في قضية اساءة المقدسات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
لماذا الحديث عن حقل درّة أو آراش اليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
14:02
لماذا الحديث عن حقل درّة أو آراش اليوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
وزير الخارجيّة السوري في ايران: تواصل لا يتوقف
تقارير نشرة الاخبار
13:57
وزير الخارجيّة السوري في ايران: تواصل لا يتوقف
0
السياحة في لبنان
13:54
جونيه لؤلؤة البحر تختتم مهرجانها "بنص جونيه"
السياحة في لبنان
13:54
جونيه لؤلؤة البحر تختتم مهرجانها "بنص جونيه"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
11:44
إليكم تسعيرة المولدات الخاصة في تموز 2023
أخبار لبنان
11:44
إليكم تسعيرة المولدات الخاصة في تموز 2023
2
أخبار لبنان
11:52
الـLBCI تحصل على رسالة الشامي لميقاتي بشأن حاكمية مصرف لبنان ومطالب نواب الحاكم
أخبار لبنان
11:52
الـLBCI تحصل على رسالة الشامي لميقاتي بشأن حاكمية مصرف لبنان ومطالب نواب الحاكم
3
خبر عاجل
04:36
نفي من جمعية المصارف...
خبر عاجل
04:36
نفي من جمعية المصارف...
4
خبر عاجل
02:16
ارتفاع بأسعار المحروقات..
خبر عاجل
02:16
ارتفاع بأسعار المحروقات..
5
أخبار لبنان
05:23
وزارة التربية: نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعي الاقتصاد والاجتماع والآداب والإنسانيات عند الثالثة اليوم
أخبار لبنان
05:23
وزارة التربية: نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعي الاقتصاد والاجتماع والآداب والإنسانيات عند الثالثة اليوم
6
منوعات
10:37
طائرة تتحطم على شاطئ مزدحم بالبشر... ومشاهد توثق اللحظات المرعبة (فيديو)
منوعات
10:37
طائرة تتحطم على شاطئ مزدحم بالبشر... ومشاهد توثق اللحظات المرعبة (فيديو)
7
خبر عاجل
09:10
مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون الذي كانت الحكومة بصدد اعداده للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الاجنبية... وهذا ما تقرّر
خبر عاجل
09:10
مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون الذي كانت الحكومة بصدد اعداده للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الاجنبية... وهذا ما تقرّر
8
فنّ
04:34
ما حقيقة إصابة فضل شاكر في اشتباكات عين الحلوة؟
فنّ
04:34
ما حقيقة إصابة فضل شاكر في اشتباكات عين الحلوة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More