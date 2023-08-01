بو صعب من عين التينة: اذا لم نستطع أن نتحاور ونتشاور علينا التفكير جديا باتنتخابات نيابية مبكرة

بري تشاور هاتفيا مع المفتي دريان في تداعيات أحداث مخيم عين الحلوة واستقبل بو صعب