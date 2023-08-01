جلسة لمجلس الوزراء الخميس...

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة أن مجلس الوزراء يعقد الساعة الثانية عشرة من ظهر الخميس، جلسة في السراي الكبير وذلك لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023 اضافة الى البحث في عدد من البنود.