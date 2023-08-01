مخزومي: مشروع قانون إقراض الحكومة من مصرف لبنان بدعة نرفضها

غرد النائب فؤاد مخزومي عبر "تويتر": "صحيح أن المادة 91 من قانون النقد والتسليف تجيز لمصرف لبنان إقراض الحكومة من إحتياطه الإلزامي في الظروف الإستثنائية، لكن هذا الأمر يتطلب أن يكون لدى البنك المركزي فائضًا وأن تكون نتائج ميزانيته إيجابية، لكن الإحتياطي اليوم هو ٩ مليارات دولار أي أنه في حال عجز وخسائر متراكمة".وأشار إلى أن "مشروع قانون إقراض الحكومة من مصرف لبنان بدعة نرفضها رفضًا قاطعًا لأن هدفها شراء الوقت والتمويه"، داعيًا "مجلس النواب إلى رفضها أيضًا لأنها سابقة خطيرة تشرع لاستنزاف الإحتياطي الإلزامي وما تبقى من أموال المودعين، عدا عن أنها قد تستدعي تحركات من قبل حملة سندات اليوروبوندز التي تخلف لبنان عن سدادها للمطالبة بهيكلة الديون بتلك السندات".