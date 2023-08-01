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هيئة العمل الفلسطيني المشترك دعت لتثبيت وقف اطلاق النار وأكدت تمسكها بالامن والاستقرار في لبنان
أخبار لبنان
2023-08-01 | 10:44
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هيئة العمل الفلسطيني المشترك دعت لتثبيت وقف اطلاق النار وأكدت تمسكها بالامن والاستقرار في لبنان
هيئة العمل الفلسطيني المشترك دعت لتثبيت وقف اطلاق النار وأكدت تمسكها بالامن والاستقرار في لبنان
أعلنت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان أنها "تدين وترفع الغطاء عن مرتكبي عملية الاغتيال الاجرامية الجبانة التي تعرض لها اللواء ابو اشرف العرموشي قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في صيدا واخوانه، وكذلك جريمة قتل عبد الرحمن فرهود"، واضعة "هذا الفعل الاجرامي في دائرة الاجندات التي تخدم الاحتلال الصهيوني المتربص بشعبنا وقضيته"، معتبرة "هذا العمل المشبوه استهدافاً للكل الفلسطيني".
ودعت في بيان الى "تثبيت وقف اطلاق النار وسحب المسلحين من الشوارع فورا، والعمل على توفير المناخ الامن لعودة كل العائلات التي نزحت من المخيم"، مشيرة الى أنها "بناء عليه شكلت لجنة ميدانية لتنفيذ ذلك".
ولفتت الى "تكليف لجنة التحقيق المعينة والمشكلة من هيئة العمل الفلسطيني المشترك المباشرة الفورية بعملها للكشف عن المتورطين في ارتكاب الجريمة التي حصلت لتقديمهم للجهات القضائية والامنية اللبنانية، وانجاز مهمتها بأسرع وقت ممكن ورفع تقريرها لهيئة العمل الفلسطيني المشترك".
وثمنت الهيئة "كل الجهود التي بذلت وما زالت تبذل من القوى والاحزاب والشخصيات السياسية والامنية والعسكرية والدينية والاجتماعية اللبنانية من اجل تثبيت وقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة".
وأكدت إدانتها ورفضها لـ"كافة الاتهامات والتحريض والتشويه التي شهدناها خلال الايام الماضية والتي تحاول حرف الانظار عن الهدف الاساس، وهو استهداف الوجود الفلسطيني في لبنان وحق العودة والتصويب على السلاح الفلسطيني المقاوم وكذلك امن واستقرار المخيمات الفلسطينية"، مؤكدة تمسكها بـ"الامن والاستقرار في لبنان وكذلك بالعلاقة الوثيقة التي تربط الشعبين اللبناني والفلسطيني، وتمسكها بالتنسيق القائم على الثقة المتبادلة مع الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها الامنية والعسكرية".
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