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ميقاتي ترأس جلسة مجلس الوزراء واقترح تقديم مشروع قانون الاقتراض بالعملات الاجنبية من قبل نواب كسبا للوقت
أخبار لبنان
2023-08-01 | 11:35
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ميقاتي ترأس جلسة مجلس الوزراء واقترح تقديم مشروع قانون الاقتراض بالعملات الاجنبية من قبل نواب كسبا للوقت
ميقاتي ترأس جلسة مجلس الوزراء واقترح تقديم مشروع قانون الاقتراض بالعملات الاجنبية من قبل نواب كسبا للوقت
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد الجلسة التي عقدت اليوم في السرايا الحكومية أن المادة الرابعة من "مرسوم تنظيم اعمال مجلس الوزراء تنص على وجوب ارسال مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية قبل اسبوع على الاقل من مناقشتها في مجلس الوزراء.
وقال ميقاتي: "بالأمس وزعنا على الوزراء مشروع قانون يرمي الى الاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية من مصرف لبنان، ما يعني ان المناقشة قد تستغرق وقتا، ومصرف لبنان يحتاج الى وتيرة اسرع في هذه المسالة، ولذلك اقترح ان يصار الى تقديم اقتراح قانون من قبل نواب في مجلس النواب بهذا الصدد، لا سيما وأن البعض ربما سيعترض على ارسال مشروع قانون من الحكومة، ما يعني المزيد من اضاعة الوقت. ومن خلال اقتراح القانون يمكن للمجلس النيابي اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا".
من جهة أخرى، سأل الرئيس ميقاتي وزير المالية عن موضوع التقرير الجنائي، فاجأب الوزير انه ينتظر التقرير النهائي خلال الايام المقبلة، فطلب منه الرئيس ميقاتي نشره حسب الاصول فور تسلّمه اياه.
كما شكر ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي على الجهد الذي بذله وفريق الوزارة في سبيل انجاز الامتحانات الرسمية التي بدأت نتائجها بالصدور اليوم.
وقد استكمل مجلس الوزراء درس مشروع قانون الموازنة على أن يعقد جلسة جديدة ظهر يوم الخميس المقبل.
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