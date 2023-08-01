قائد الجيش سلم شهادات التخرج لضباط دورة "النقيب الشهيد مارون الليطاني"

قائد الجيش سلم شهادات التخرج لضباط دورة "النقيب الشهيد مارون الليطاني"

سلم قائد الجيش العماد جوزيف عون شهادات التخرج لضباط دورة "النقيب الشهيد مارون الليطاني" بعدما أنهوا دراستهم في الكلية الحربية لمدة ثلاث سنوات، وعددهم ١٠٧ ضباط من الجيش والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة.



وتوجه للمتخرجين بالقول: لا تدعوا السياسة ولا الطائفية تتغلغل بينكم.